Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, ha vinto la ventesima edizione di Ballando con le stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Sconfitti in finale Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Terzi classificati Barbara D'Urso, in coppia con Pasquale La Rocca, e Fabio Fognini in coppia con Giada Lini. La finale si è conclusa poco prima delle due di notte.

«Volevamo solo dirvi grazie», dicono Delogu e Perotti in un video sui social.

«Amore mio... Grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà...», ha scritto Walter Delogu, padre di Andrea, su Facebook. Evan era il fratello 18enne della showgirl, morto il 29 ottobre in un incidente in moto in provincia di Rimini. «La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene, perché eri lì con lei...».

Finale col botto per l'edizione 2025 con una media del 31,7% di share e 3 milioni 189 mila spettatori, preceduto dal segmento in prime time "Ballando …tutti in pista" al 21,7% di share e quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 911mila).

