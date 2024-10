Ballerina per una notte e star della serata. Barbara D’Urso, ex regina di Pomeriggio Cinque, ieri sera è tornata in tv, questa volta ospite di Milly Carlucci e del suo programma “Ballando con le stelle”. Ad accoglierla, sotto le luci dei riflettori e lo sguardo attento delle telecamere, il pubblico in sala. Ed è stato come un viaggio indietro nel tempo, come se lei, la “mamma” delle buste “choc gold”, dalla televisione non se ne fosse mai andata.

Dopo l’esibizione con Paolo Belli, tra passi di salsa e bachata, l’atteso (e temuto) confronto con la giuria. Inevitabile anche il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli. «Ci incontriamo dopo quante querele?», inizia la giornalista. «E tu quante cose da querelare hai detto?», la risposta.

Da lì un botta e risposta serrato, sempre però sul filo dell’ironia e della gentilezza. A nulla sono servite le provocazioni della Lucarelli, sempre schivate dall’ospite. Poi l’invito a continuare a ballare, senza però tornare alla conduzione. «Purtroppo non sarà possibile. Torno in tv? Possibile», ha concluso la D’Urso, lasciando tutti nel dubbio.

