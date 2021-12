È Arisa la vincitrice dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, il seguitissimo programma in onda su Rai Uno condotto da Milly Carlucci. La cantante (vero nome Rosalba Pippa), in gara insieme al maestro Vito Coppola, ha conquistato il trofeo davanti alla modella Bianca Gascoigne (in coppia con Simone Di Pasquale). Terzi, a pari merito, Morgan e Sabrina Salerno.

Felicissima la vincitrice: “Non me l’aspettavo assolutamente, grazie per avermi fatto arrivare fino a questo momento. Grazie a Vito Coppola, grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly”, ha detto Arisa.

“Ballando con le stelle” è l’adattamento italiano del talent show “Strictly Come Dancing”: i protagonisti sono un gruppo di vip che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare. Nelle diverse puntate si svolgono poi le esibizioni giudicate da una giuria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata