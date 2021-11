Sarà Beatrice Venezi, alla guida dell’orchestra del teatro Lirico di Cagliari, la protagonista indiscussa, mercoledì 1 dicembre, del concerto straordinario in programma per l’ottavo appuntamento di “Autunno in musica 2021”.

Beatrice Venezi, fra le giovani rivelazioni della scena internazionale, arriva per la prima volta nel capoluogo sardo in un’unica, davvero imperdibile, serata di raffinata musica sinfonica.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: Le nozze di Figaro: Ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart; Prima Sinfonia in Do maggiore op. 21 di Ludwig van Beethoven; Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore “Schwanengesang” (Canto del cigno) K. 543 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo.

Il Teatro Lirico di Cagliari ha riaperto interamente al pubblico la sala e tutti i foyer ed assicura un pieno ritorno alla normalità, anche se, ovviamente, ci si dovrà continuare ad attenere scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie che prevedono il controllo della temperatura e l’igienizzazione obbligatoria delle mani all’ingresso in sala, l’uso obbligatorio della mascherina (anche durante gli spettacoli, una volta raggiunto il proprio posto) e l’inevitabile distanziamento interpersonale (soprattutto durante gli intervalli, sia in sala che nei foyer).

“Autunno in musica 2021” propone 31 serate di spettacolo (fino al 23 dicembre), suddivise in 3 concerti sinfonico-corali e 3 concerti sinfonici (di cui 5 replicati il giorno successivo), 1 popolarissimo balletto (7 recite) e 2 opere liriche (7 recite).

Come noto, l’accesso in teatro è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di certificazione verde, ad eccezione dei giovani di età inferiore ai 12 anni.

Beatrice Venezi è molto conosciuta al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Sanremo, nell’ultima edizione, accanto ad Amadeus e Fiorello. Allora a fare discutere era stata anche la sua precisazione: “direttore” e non “direttrice”, a proposito della professione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata