La vita di Julian Assange, il giornalista australiano padre di WikiLeaks, tramite il quale svelò una serie di segreti del governo Usa. Ithaka, il film sulla sua storia, verrà proiettato domani, alle 20 al Lazzaretto di Cagliari, in occasione del #FreeAssangeDay.

La pellicola ripercorre la sua vicenda, con gli sforzi per la giustizia profusi dal padre del giornalista - diventato un simbolo della lotta per la libertà di espressione – e dalla sua compagna Stella Moris. Assange, infatti, si trova detenuto nel Regno Unito e rischia l’estradizione negli Stati Uniti con 175 anni di ergastolo.

Alternativa, l’associazione politica che organizza la proiezione del film a Cagliari, così come nel resto d’Italia, si batte da anni per il caso di Assange, tanto da arrivare – nel 2021 – a presentare una mozione al Parlamento per riconoscere al giornalista lo status di rifugiato politico.

