Il ritmo indiavolato della taranta salentina felicemente contaminato dall'elettronica e dai bit lisergici. Domani alle 19 l'isola dell'Asinara ospita il concerto dei Kalàscima per l'itinerante festival internazionale “Musica sulle Bocche”, creato da Enzo Favata.

Kalàscima è un gruppo di musicisti, cresciuti insieme suonando e cantando le melodie e i ritmi della taranta, reinventano la tradizione con un mix di massicce dosi di elettronica e beat lisergici, melodie originali e le atmosfere folk delle proprie origini. Un mix originale ottenuto suonado strumenti tradizionali come zampogna, ciaramella, launeddas, tamburello, organetto e irish bouzouki con i moderni loop machine e sintetizzatori. Anche il miscuglio tra il dialetto salentino e l'inglese contribuisce ad aumentare il raggio d'azione della loro musica.

Prima del concerto, alle 18.30, Cala Reale ospiterà la presentazione del Programma Man and the Biosphere (MAB), programma scientifico avviato dall’Unesco nel 1971 e incentrato sulle prestigiose Riserve della Biosfera. Anche tra la Sardegna e la Corsica si sta lavorando per creare una straordinaria riserva naturale transfrontaliera che vede lavorare insieme il Parco Nazionale dell’Asinara, il Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, l’Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone e la Riserva naturale di Bucchi di Bunifaziu, coordinate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Cullettività di Corsica tramite l’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica.

