Capodanno col botto quello annunciato questa mattina dall’Amministrazione comunale di Arzachena. Sarà Achille Lauro a tenere il concerto in programma mercoledì 31 dicembre, dalle 20:00, allo stadio Biagio Pirina, con ingresso gratuito. Lo spettacolo è organizzato dall’agenzia FD Concerti in collaborazione con Friends & Partners e vanta il supporto della Regione Sardegna.

Un cantante, Achille Lauro, all’apice della carriera e che non ha bisogno di grandi presentazioni. «Investire su eventi di grande richiamo come questo significa credere nel futuro di Arzachena – sottolinea il sindaco Roberto Ragnedda -. La cultura e lo spettacolo sono strumenti fondamentali per valorizzare il territorio, creare occasioni di incontro e rafforzare il senso di comunità. Con il Capodanno e la presenza di un artista poliedrico come Achille Lauro, Arzachena torna al centro della scena regionale con un appuntamento che unisce qualità, energia e partecipazione. Vogliamo che la nostra città sia un punto di riferimento in Sardegna per chi cerca esperienze autentiche, accoglienza e bellezza in ogni periodo dell’anno».

Al commento del sindaco si aggiunge quello di Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo: «L’obiettivo è creare un momento di festa che sia anche un simbolo di identità e orgoglio per tutta la comunità, capace di attrarre pubblico e generare nuove opportunità per il territorio. Il Capodanno fa parte di un progetto più ampio, pensato per garantire continuità agli eventi durante tutto l’anno con iniziative che uniscono cultura, spettacolo e promozione del nostro territorio».

