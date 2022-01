L’attore Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente stradale in California nel pomeriggio di ieri. Secondo le informazioni date dal suo portavoce, l’ex culturista e politico era alla guida di un grosso Suv quando si è scontrato con un’altra auto a Brentwood, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue. Quattro in tutto i mezzi danneggiati.

Schwarzy è rimasto illeso, mentre una donna è stata soccorsa dai sanitari.

La polizia ha escluso l'uso di alcol o droghe tra i fattori che potrebbero avere causato l'incidente.

