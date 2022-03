La Buona Novella di Fabrizio De André compie 52 anni. E a omaggiare una delle più belle e suggestive opere di Faber sarà la voce di Antonella Ruggiero, genovese come il cantautore.

Due le date in programma nell’Isola: la prima a Cagliari, venerdì 29 aprile (ore 21), e la seconda il giorno successivo a Sassari. Il doppio appuntamento era in realtà in programma per il mese di marzo del 2020, ma è poi stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19.

Antonella Ruggiero canterà l'intera opera de La Buona Novella di De André, accompagnata dalla corale Santa Cecilia e dai musicisti dell’Ensemble Laborintus, entrambi di Sassari. La voce maschile è quella di Carlo Doneddu, quella recitante di Maria Antonietta Azzu, gli arrangiamenti a cura di Gabriele Verdinelli, il tutto diretto da Matteo Taras.

Lo spettacolo proseguirà con la parte dedicata ai grandi successi di Antonella Ruggiero, ex voce dei Matia Bazar, che proporrà brani intramontabili come “Vacanze Romane”, “Ti sento”, “Stasera che sera” accompagnata da uno dei più virtuosi fisarmonicisti italiani, Renzo Ruggieri. E ancora non mancherà il repertorio da solista della cantante genovese, tra i pezzi più noti “Amore lontanissimo”.

A fare da cornice alla serata due ballerini-acrobati di fama internazionale: Silvia Sarritzu, di Quartu Sant’Elena e Paolo Ladisa, romano. E ancora le coreografie realizzate da Claudio e Paolo Ladisa che, tra le tante collaborazioni, vantano anche quella con il Cirque du Soleil.

Ad impreziosire il concerto, tra la prima e la seconda parte, sarà Beppe Dettori, una delle più belle voci della Sardegna, ex solista dei Tazenda. Tra le sue più importanti collaborazioni quelle con Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Ron, Francesco Renga, Gianluca Grignani, Enrico Ruggieri e tanti altri cantautori nazionali.

L’appuntamento a Cagliari è in programma al Teatro del Conservatorio di via Ottone Baccaredda. A Sassari ritrovo al Teatro comunale, in viale Trieste.

(Unioneonline/v.l.)

