Ci sarà anche Annalisa al Red Valley di Olbia questa estate.

«Sono felicissima, è un festival pazzesco e non vedo l’ora», dice la 38enne savonese. Alla kermesse in programma all'Olbia Arena dal 14 al 17 agosto sarà in buona compagnia con altri artisti che dal palco dell’Ariston arriveranno sul “Volcano Stage”: Irama, Geolier e Gazzelle.

«Adoro la Sardegna, sono molto felice di questa occasione». Sanremo non è ancora finito ma raccoglie già il grandissimo successo di “Sinceramente”, tra le più trasmesse in radio e in streaming.

A Olbia ci saranno anche Coez & Frah Quintale, Il Pagante e Tony Boy, Max Pezzali, Tommaso Paradiso e Sfera Ebbasta, Drillionaire, Gemitaiz, Kid Yugi, Tony Effe, Ariete, Shablo, Salmo & Noyz, Diss Gacha, Fast Animals and Slow Kids. Con un'affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il Red Valley nella sua ottava edizione promette quattro giornate intensissime con concerti live, dj set, e attività collaterali all'insegna della musica e del divertimento.

