Andrea Delogu "rifiutata” dalla trattoria sotto casa a Roma perché “vestita male”.

A raccontare la disavventura è stata proprio la conduttrice tv e radio.

“Finita la palestra, decido di andare a cena nella trattoria sotto casa – spiega sui social -. Vado dalla signora fuori a chiedere. Lei mi squadra e squadra la persona con me. Poi dice che il ristorante è pieno, quando invece era vuoto. Erano occupati solo tre tavoli. E che la prossima volta dovevamo prenotare. ‘La prossima volta chiamate’”.

Ma Delogu non si arrende, anche perché quell’occhiataccia non l’aveva convinta: “Faccio il giro del palazzo, e siccome avevo il dubbio, telefono e tento di prenotare per tre persone dopo 20 minuti. Addirittura la signora mi chiede se preferivamo stare dentro o fuori e conclude dicendo: ‘Vi aspettiamo’”.

“Sono quella che avete rimbalzato perché ero vestita male”, ha detto alla proprietaria del locale, quando è tornata indietro. Ai follower poi ha spiegato: “Che poi ero in tuta mica in gonne settecentesche. Mi sono inc***ata. Ci sono rimasta veramente male. Perché dire una bugia? Dimmi semplicemente che nel tuo locale esiste un dress code, non dirmi una balla. Le balle mi fanno arrabbiare”.

