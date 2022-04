Ormai l'enfant prodige sardo è richiestissimo come protagonista. Netflix lo ha voluto nel ruolo di Pietro, uno degli otto ragazzi della classe 2^ D del Liceo Galileo di Marina Piccola, dove è ambientata “la prima serie italiana Netflix per ragazzi”. La serie andrà in onda dal 18 maggio e verrà esportata in tutto il mondo.

È proprio Andrea Arru, che di anni ne farà 15 ad agosto, a presentare nel trailer il liceo e i compagni che sono co-protagonisti: Flavia Leoni (Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio), Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna), Pietro Sparvoli (Mirko).

Nel cast della serie è presente anche Fortunato Cerlino, il don Pietro Savastano di Gomorra, qui nel ruolo del simpatico bidello Paolo. Special guest Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo, in una puntata che avrà al centro una gara di triathlon.

Andrea Arru è reduce dal successo della fiction andata in onda su Canale 5 “Storia di una famiglia perbene” dove ha interpretato Michele Straziota, il giovane figlio di un boss contrabbandiere nella Bari vecchia degli anni Ottanta.

Il giovane ploaghese è stato protagonista anche al cinema nel pluripremiato film “Glassboy” del regista Samuele Rossi.

