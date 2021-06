A sei anni sulle passerelle, baby modello per Ferrè, poi Armani, a 8 è già una piccola star del piccolo e grande schermo. Ora per Andrea Arru, 14 anni ad agosto, di Ploaghe (Sassari), arriva una nuova importante svolta per la sua carriera: il 24 giugno la partenza per Bari, dove è atteso sul set di "Storia di una famiglia perbene" firmato da Stefano Reali e prodotto dalla 11 Marzo Film per Canale 5.

Per lui un ruolo di primo piano: smessi i panni del bambino sarà Michele Straziota, figlio adolescente di una famiglia dedita a traffici illeciti. Michele si ribella, sogna una vita normale, fatta di affetti, amicizia, amore.

"In tre mesi ho dovuto imparare a suonare in modo accettabile la chitarra - racconta Andrea - la musica mi è sempre piaciuto ascoltarla ma farla ... beh, è un'altra roba! Cantare poi mi ha sempre terrorizzato eppure mi sono dovuto cimentare anche col canto! Per il resto mi sono calato in questo ruolo piuttosto agevolmente, sentendolo molto ‘mio’ e mi sto impegnando per interpretarlo al meglio. Poi sarà il pubblico a valutare se ci sono riuscito. Forse è il modo migliore per ringraziare per tutte queste belle opportunità che la vita mi ha offerto".

"La foto che lo ritrae alla stazione centrale di Milano, volto della campagna pubblicitaria Armani Junior, sulla pagina social della celebre casa di moda, ha avuto più like di quella di George Clooney", spiega papà Roberto Arru, che con la moglie Daniela segue il percorso professionale del figlio facendo attenzione che non interferisca con gli studi e col suo essere un bambino prima e un adolescente ora, con i bisogni della sua età.

Andrea ha appena conseguito la licenza di terza media con una tesina sulla settima arte e si è già iscritto allo Scientifico di Sassari con indirizzo sportivo.

"Mi sento un ragazzo fortunato - ammette - ma i miei genitori mi hanno insegnato che per raggiungere i traguardi a scuola, nello sport, nella vita, ci vuole tanto, tanto impegno. E non arrendersi mai".

(Unioneonline/v.l.)

