L’annuncio di un nuovo grande nome per l’Alguer Summer Festival 2025: il 7 agosto l’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero ospiterà Fabri Fibra.

I biglietti, per l’evento algherese organizzato da Shining Production in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Roble Factory, sono disponibili da oggi, 19 febbraio alle 17 online su Ticketmaster e TicketOne, presso i punti vendita autorizzati e la sede de Le Ragazze Terribili, in via Roma 144, infoline 079278275.

Disponibili, in quantità limitata, anche biglietti con formula early entry, ovvero che consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura generale delle porte (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne).

In vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico "Mr. Simpatia", nonché il rivoluzionario disco d'esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), il rapper ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

© Riproduzione riservata