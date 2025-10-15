“Film in Bessude” è un nuovo festival cinematografico dedicato ai giovani registi e alle nuove voci del cinema isolano. L’iniziativa, ideata in collaborazione con Manuel Mainetti, assessore comunale al patrimonio storico e archeologico, e realizzata con il sostegno del Comune di Bessude, propone una selezione di cortometraggi, documentari e opere in anteprima, firmate da registi che stanno segnando il presente e il futuro del cinema isolano.

L'appuntamento è per il 24 e 25 ottobre alle 20 (ingresso gratuito) nell'aula consiliare di via Roma.

Manuel Soro, autore e direttore artistico del festival, presenterà una selezione dei suoi cortometraggi pluripremiati in contesti internazionali, e il suo lavoro più recente:

“Memories of Manuel” (2023), documentario presentato in anteprima mondiale a Tijuana, in Messico.

Gli altri protagonisti: Apocaloso, regista e animatore dallo stile inconfondibile; Enrico Salvatore Porcheddu; Gianluca Medas con il lungometraggio su Emilio Lussu. Presenti anche le opere di due studenti dell'Accademia di Belle Arti di Sassari: Matteo Alba e Alessandro Fenu.

