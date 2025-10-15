Prosegue l'itinerario sonoro di “Musica ad Iubilaeum" (Canti e Suoni in luoghi sacri), la rassegna promossa dall’Associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas in collaborazione con la Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, nell’ambito dell’Anno Giubilare 2025.

L’iniziativa si intreccia con l’evento “La Luce del romanico – Concerti al lume di candela”, creando un’esperienza unica in cui la musica sacra e la luce calda delle candele restituiscono nuova vita e spiritualità alle più affascinanti chiese romaniche della Sardegna. Le esecuzioni comprenderanno brani sacri di epoche e stili diversi, fino alle melodie della tradizione sarda, in un percorso che unisce devozione, arte e identità.

Sabato 18 ottobre, ore 18.30 ad Ardara, nella Chiesa di Santa Maria del Regno, si esibiranno Sandra Ligas (mezzosoprano), Mauro Mulas (pianoforte); Sabato 18 ottobre, ore 19, a Quartu Sant’Elena, nella Chiesa di San Benedetto si esibiranno Manuela Ragusa (soprano), Carlo Cocco (tenore), Valerio Carta (pianoforte); domenica 19 ottobre ultimo spettacolo alle ore 18.30, a Cabras, nella Chiesa di San Giovanni di Sinis, conSandra Ligas (mezzosoprano), Mauro Mulas (pianoforte).

© Riproduzione riservata