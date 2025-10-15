Cosa dicono le stelle per il 15 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete: Un sogno torna a bussare. Non ignoratelo solo perché sembra “fuori tempo”. È il momento, invece!
Toro: Vi sentite incompresi, ma non siete soli. Basta uno sguardo giusto per ritrovare fiducia nel mondo.
Gemelli: State costruendo tanto, ma dimenticando voi. Fate spazio anche all’inutile bello. Rigenera molto!
Cancro: Avete dato tanto, ora basta correre. Chi vi vuole davvero, vi raggiunge anche quando camminate piano.
Leone: Un imprevisto vi costringerà a cambiare strada. Ma forse era quella giusta, solo che non osavate sceglierla.
Vergine: Qualcuno vi legge a metà. Non correggetelo: chi vuole davvero conoscervi, lo farà senza istruzioni.
Bilancia: Il bisogno di protezione si fa sentire, ma siete voi a dovervi abbracciare per prime. Tutto parte da lì.
Scorpione: Siete al centro di tutto anche quando non parlate. Usate il silenzio come forza, non come punizione.
Sagittario: Un dettaglio sfuggito vi farà ripensare tutto. Non è un errore: è un invito a vedere da un’altra angolazione.
Capricorno: Una richiesta vi metterà in bilico. Non è egoismo dire no, se dentro sentite che vi toglierebbe troppo.
Acquario: Le parole non bastano. Provate con un gesto diverso, magari gentile. Spiazzerà anche voi.
Pesci: Una nuova curiosità vi chiama. Seguitela senza spiegazioni: non tutto va giustificato per essere vissuto!