La lingua è quella sassarese turritana e quindi il Teatro Civico di Sassari è l'ideale per presentare l'ultimo album di Beppe Dettori.

Domenica alle 19 il cantautore stintinese sarà sul palco insieme alla sua band, ai narratori Eugenio Cossu e Mario Lucio Marras. Come ospiti Denise Gueye, il gruppo Zeppara e Andrea Desole in attesa di possibili altre sorprese dell'ultimo minuto.

“Poni menti a me” è un progetto discografico in lingua Sassarese Turritano a tutela delle lingue minoritarie immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke”. L’album è composto da 17 brani di cui 15 in Sassarese Turritano, uno in bittese (“Bianca che nie”) e un’unica cover, in algherese (“Daspeltata serenata Tereseta”).

Suonano, cantano e partecipano al progetto “Poni menti a me”: Cristiano Caria (basso), Marcello Canu (batteria), Andrea Carlo Pinna (violino), Peppino Anfossi (violino), Giovannino Porcheddu (voce, chitarra classica e percussioni), Martino Roggio (chitarre acustiche), Driven, (Eleonora Dettori basso, Mirko Doro chitarra elettrica, Giuseppe Fara batteria), Zeppàra (Tore Santona chitarra classica, Battista Nuvoli voce, Tore Nuvoli voce e chitarra classica). E ancora Giada Moschella (chitarre elettriche), Angelino Delogu (voce), Andrea Desole (voce), Denise Gueye (voce) e Pierpaolo Sechi (cori).

Beppe Dettori oltre a cantare suone le chitarre acustiche e baritone, l'armonica e si occupa di parte delle percussioni.

© Riproduzione riservata