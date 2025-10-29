Al Teatro Astra di Sassari lo spettacolo in lingua sarda “Mariannedda de sos Bator Moros”La pièce ha vinto nel 2024 il Premio dell'Istituto Isre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Secondo appuntamento del festival “Etnia e Teatralità”, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. Dopo l'applaudito esordio di “Lu viziu di Masthr’Antoni”, arriva sabato al Teatro Astra di Sassari lo spettacolo “Mariannedda de sos Bator Moros”. Inizio alle 20.30.
La compagnia Trágios propone la pièce scritta e interpretata da Clara Farina, con la regia di Ignazio Chessa e le scenografie e costumi di Fabio Loi.
Vincitore nel 2024 del Premio ISRE (Istituto Superiore Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa) lo spettacolo, interamente in lingua sarda, rende omaggio a Marianna Bussalai, figura di spicco dell’impegno antifascista e sardista, coinvolgendo il pubblico femminile come parte integrante della narrazione.