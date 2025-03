E se il lupo non fosse cattivo ma solo vittima di pregiudizi? Se lo chiede in maniera divertente e profonda allo stesso tempo lo spettacolo di teatro delle ombre “Al lupo, al lupo!” che andrà in scena domenica alle 18 nello Spazio Tev di via De Martini a Sassari.

Prendendo spunto da tre fiabe classiche, l’istrionica narratrice Anna Melchiorri, in compagnia delle marionette realizzate da Simone Alfonsi, narrerà la storia di un lupo che vuole esplorare il mondo in cerca di nuove amicizie, ma che invece si troverà ad affrontare parecchi pericoli, perché percepito da tutti come un famelico assassino. Incontrerà Cappuccetto Rosso, i sette capretti, i tre porcellini, restando invischiato in una serie di malintesi da cui ogni volta dovrà riuscire a salvarsi.

“Al lupo, al lupo!” indaga un possibile finale in cui non ci siano né vittime né carnefici, ma solo nature diverse, cercando di andare al di là dei pregiudizi e dare utili spunti di riflessione sulla società contemporanea.

Lo spettacolo (coproduzione Ndaipori Teatro/Theatre en vol) pensato anche per gli spettatori più piccoli, utilizza un linguaggio poetico e figurativo e miscela il teatro delle ombre col teatro d’attore. Al termine, il pubblico potrà vedere svelata la magia del “dietro le quinte” e fare domande agli attori.

