Tre diversi sapori del metal, una sola energia sotto il palco: venerdì alle 21 il Fabrik di via Mameli 216 è teatro di un nuovo appuntamento con la musica pesante, che vede arrivare nel capoluogo i liguri Overwhelm per una trasferta nel segno di thrash metal e affini, condividendo il palco con le band locali Grim Prophecy e Rusty Bones.

Formati nel 2011 a Sestri Levante e nati da un'idea del chitarrista Roberto Belli e del batterista Emanuele Ferrara – che prenderà una strada diversa poco dopo – gli Overwhelm stabilizzano la propria formazione due anni dopo, con l'ingresso di Gianluca Eroico (basso) e Francesco Vaccarezza (batteria). Dopo un acerbo singolo d'esordio, il gruppo comincia a erigere le proprie fondamenta sonore con l'album "In the Dark... We Trust!" (2020), a cui segue "Scary Tales" (2022), entrambi lavori rappresentativi di un ibrido stile in cui l'aggressività thrash e la melodicità heavy vanno a mescolarsi.

Dal capoluogo provengono invece i Grim Prophecy, gruppo anch'esso non privo d'ispirazioni da più versanti metallici, usando il thrash-death come base a cui aggiungere influenze da doom e black metal, oltre che dalle sfumature più picchianti del blues pesante. Formati nel 2023, della band fanno parte Alex Cau (voce), Manu Pes (chitarra), Maurizio Serreli (basso) e Mattia Murtas (batteria), in una vena lirica introspettiva e verace seppur tinta di fantasy e horror. Ad aprire la serata, le cover grintose – e fieramente hard e heavy – del quintetto dei Rusty Bones.

© Riproduzione riservata