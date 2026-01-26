Torna a casa con 60mila euro Sara Pireddu da Macomer, la 27enne, impiegata contabile, cantante e modella, che questa sera, 26 gennaio, è stata la concorrente di “Affari Tuoi”, su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Tanti soldi e qualche rimpianto perché nel suo pacco, il numero 8, c’erano ben 300mila euro.

Comunque una cifra importante per la ragazza, che ha giocato assieme al padre, con cui forma anche una coppia musicale che va in giro per le piazze dell’Isola a proporre canzoni di artisti amati in tutta Italia.

Ha rifiutato diverse offerte Sara, il padre le ha più volte detto di essere convinto che nel suo pacco ci fossero i 300mila euro. Quando erano rimasti 5 pacchi (10, 20, 15mila, 50mila e 300mila euro) ne ha rifiutati 40mila. Al tiro successivo ha perso il pacco da 50mila ed era tentata di accettare l’offerta del dottore di 35mila euro, ma ha rifiutato anche quella.

Quindi, dopo aver chiamato il pacco da 10 euro è rimasta con tre possibilità: 20, 15mila o 300mila euro. La sua richiesta al dottore era di 150mila euro («Noi sardi siamo onesti», ha detto) ma alla fine, dopo aver tentennato a lungo, ha accettato i 60mila. Una cifra troppo importante e difficile da rifiutare, considerando che avrebbe rischiato di cadere sui 20 euro. Ha accettato col sorriso Sara, e con il sorriso e un po’ di rammarico ha scoperto poco dopo che nel suo pacco c’erano i 300mila euro.

Comunque una cifra importante per la ragazza di Macomer, che ha conquistato gli appassionati della trasmissione con la sua bellezza e la sua simpatia. Come li investirà? «Se dovessi vincere una bella somma mi piacerebbe diventare più autonoma, lasciando casa dei miei genitori, per noi giovani oggi non è semplice. E poi a breve uscirà il mio singolo e mi piacerebbe investire in un bel videoclip».

