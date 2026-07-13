È morto l’attore Sam Neill. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. L’attore neozelandese è scomparso oggi all’età di 78 anni.

Reso celebre dal ruolo di protagonista interpretato nel film Jurassic Park di Steven Spielberg (1993) aveva recitato in tantissimi film.

Tra questi, ad esempio, Lezioni di piano, Caccia a ottobre rosso e Possession. Ma anche in numerose serie tv, come Peaky Blinders.

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