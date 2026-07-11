La discesa dello scalone tra i "suoi" boys era un tripudio di tacchi, crinoline, paiette e una chioma ossigenata che faceva risaltare il cerone ocra. E intanto lei, la divina, cantava "Ti parlerò d'amor" o "Chérie". Wanda Osiris è stata per quasi tre decenni (sino agli anni '50) la regina della rivista italiana. Alla prima diva dello spettacolo leggero è dedicato lo spettacolo di domenica alle 19, nel Bar Terrazza Bellavista della Pelosetta di Stintino.

Protagonisti di "Wandissimamente vostra!" saranno Silvia Felisetti, nella veste della soubrette, e Davide Burani all’arpa, impegnati in un viaggio musicale raffinato e divertente attraverso alcune delle canzoni che hanno segnato l’epoca d’oro della rivista italiana. Lo spettacolo unisce musica, racconto e interpretazione teatrale, restituendo al pubblico il fascino di un periodo in cui la canzone, lo spettacolo e l’eleganza scenica che diventava spesso sfarzo si fondevano nella grande tradizione del varietà. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Il concerto è inserito nella rassegna Stintino Jazz&Classica 2026 e organizzato dall’Associazione culturale musicale teatrale LABohème con il contributo della Fondazione di Sardegna.

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