Dal Romanticismo europeo ai ritmi e ai colori della musica sudamericana. Mercoledì 15 luglio alle 20 il cortile di Palazzo Ducale a Sassari ospiterà il recital del giovane pianista Lorenzo Niolu, nuovo appuntamento della rassegna I Mercoledì del Conservatorio, organizzata dal “Canepa” con il contributo del Comune sassarese.

Il programma si aprirà con la Sonata op. 31 n. 2 La tempesta di Ludwig van Beethoven, una delle pagine più intense e suggestive della produzione pianistica del compositore tedesco. Seguiranno le Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 9 di Johannes Brahms, opera giovanile nella quale il compositore rende omaggio a Schumann attraverso un’articolata successione di trasformazioni musicali. La seconda parte del concerto sarà dedicata ad Alberto Ginastera, tra i maggiori compositori argentini del Novecento. Saranno eseguite la Suite de danzas criollas op. 15 e una selezione dai Doce Preludios Americanos op. 12.

Alghero- Giovedì 16 luglio i Notturni Contemporanei. Alle 21, nel chiostro di San Francesco, protagonisti Angelica Buanne e Debora Cabras (clarinetti), Letizia Castronovo (sax alto) e Valentina Spada (sax baritono) del Conservatorio di Cagliari. In programma musiche di Decruck, Moszkowski e di Matteo Agus; nella seconda parte della serata, il pianista del “Canepa” Carlo Giganti interpreta pagine di Bach, Chopin, Kapustin e di Matias Capettini.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

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