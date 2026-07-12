L'evoluzione del tango: dalle sue radici popolari alle avanguardie e alla piena consacrazione nelle più prestigiose sale da concerto. Domani alle 21 la sala conferenze del Museo della Tonnara di Stintino ospiterà il concerto "A los maestros", con Fabio Furia al bandoneon e Alessandro Deiana alla chitarra. L’ingresso è gratuito.

Il duo accompagnerà il pubblico in un viaggio nel mondo del tango, attraverso un repertorio romantico, nostalgico e raffinato, nel quale la forza della tradizione si unisce alla sensibilità interpretativa e al gusto musicale dei due artisti.

Il progetto, che dà il titolo anche a un disco, prende ispirazione dallo stile e dagli arrangiamenti di due formazioni storiche: il duo composto da Osvaldo Montes e Aníbal Arias e quello formato da Julio Pane e Juanjo Domínguez. Da questo confronto con i grandi maestri nasce una rilettura personale e coinvolgente. Molte delle pagine proposte hanno infatti superato i confini del genere, entrando nel repertorio di importanti interpreti della musica classica, lirica e jazz. Bandoneon e chitarra ne restituiscono la ricchezza melodica e ritmica attraverso un dialogo serrato, fatto di slanci passionali, atmosfere intime e grande raffinatezza timbrica.

L'appuntamento è nel cartellone di Stintino Jazz&Classica, rassegna organizzata dall’Associazione LABohème in collaborazione con Comune di Stintino, Fondazione di Sardegna e MuT - Museo della Tonnara.

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