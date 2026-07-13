Ariete - Pian piano riuscirete a risolvere tutti i problemi. Il consiglio è di affidarvi ai saggi consigli di un amico.

Toro - Sembra essere un periodo favorevole per l’amore. Queste giornate di sole promettono nuovi incontri.

Gemelli - La vostra ambizione vi condurrà a livelli molto alti. Mettete a frutto le esperienze maturate in passato.

Cancro - È un periodo propizio per le nuove idee, ma anche per prendere decisioni importanti che non possono più essere rimandate.

Leone - Potete guardare al futuro con maggiore ottimismo. Nuovi accordi economici potrebbero darvi una spinta importante.

Vergine - Ultimamente vi sentite un po’ tesi. Le vostre preoccupazioni sono comprensibili, ma non lasciatevi sopraffare dall’ansia.

Bilancia - In questi giorni si preparano nuove esperienze lavorative e collaborazioni che potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Scorpione - Sono giornate un po’ faticose: avete tante idee, ma non sapete da dove iniziare. Stabilire delle priorità sarà la scelta migliore.

Sagittario - In amore restano ancora alcuni dubbi che non siete riusciti a chiarire. Parlatene apertamente con il partner.

Capricorno - Oggi vi sentite un po’ instabili emotivamente. Cercate di gestire le emozioni con lucidità e razionalità.

Acquario - Luglio è un mese particolarmente movimentato. Cercate, in ogni caso, di mantenere i nervi saldi.

Pesci - Dovete prendere decisioni importanti e questo vi spaventa un po’. Non abbiate paura di cambiare rotta.

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