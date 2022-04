C’è anche Arbatax tra le nuove tappe dell’Achille Lauro Superstar Tour.

Il 31enne, prossimo all’Eurovision Song Contest dopo aver vinto il festival di San Marino, sarà all’Arabax Music Festival ad Arbatax il 13 agosto.

Lauro porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, declinato in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti sarà accompagnato dall'Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un'altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.

Proporrà anche “Stripper”, la canzone con cui gareggerà all'Eurovision, e i brani contenuti in Lauro – Achille Idol Superstar, nuova edizione dell'album Lauro in uscita l'11 febbraio che include 7 nuove bonus track.

I biglietti delle nuove date del tour saranno disponibili sul circuito Ticketone.

