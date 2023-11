Venerdì 17 novembre alle 21 per la rassegna “Tutti a Teatro”, organizzata dall’associazione La Camera chiara, presso il teatro Parodi andrà in scena lo spettacolo “Volevo vedere il cielo”, una tragedia familiare raccontata in un lungo e trascinante monologo di Massimo Carlotto.

Lo spettacolo scritto da Massimo Carlotto vede in scena Miana Merisi e la partecipazione di Annalisa Serri. La regia è curata da Maria Assunta Calvisi. La produzione è de L’Effimero Meraviglioso. La messa in scena racconta uno spaccato della società di oggi dove si alimentano i falsi miraggi, i luoghi comuni, gli stereotipi del successo e della felicità, il senso di desolazione e di miseria culturale e morale. In scena una Miana Merisi che si dà totalmente corpo e anima e ci restituisce, con grande sensibilità, i toni della tenerezza, dell’ironia, della pochezza e della disperazione.

L’evento è organizzato in collaborazione con La Fidapa sezione Porto Torres. Allo spettacolo seguirà un breve dibattito tra Alessandra Sannino, Miana Merisi e Maria Assunta Calvisi con l’introduzione di Tindara Abramo neo presidente della sezione Fidapa turritana.

