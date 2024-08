Pina Muroni, la vocalist sarda dalla voce intrigante, accompagnata dalla chitarra di Gabriele Cau, da Fabio Carta al pianoforte e Alessandro Canu alla batteria, saranno i protagonisti del prossimo appuntamento della rassegna concertistica Musica & Natura, organizzata dall’Associazione Musicando Insieme.

Nell’area verde delle Tenute Li Lioni, lunedì 5 agosto alle ore 22, il quartetto presenta il progetto musicale “Universong Quartet”, un viaggio che esplora nuove storie e suoni nel mondo, che attraversa quattro continenti per un repertorio ricco di brani in lingue diverse. Dalle origini sarde all’italiano d’autore, dai suoni partenopei all’America Latina con le sue sfumature di spagnolo e portoghese fino a toccare la sensualità del francese e la apparente durezza del tedesco e poi proseguire verso l'Africa e il Nord America. Il progetto, nato da un’idea dell’artista Pina Muroni, testimonia la musica come linguaggio universale per la sua capacità comunicativa e per la sua diffusione. Un programma variegato che si propone come un percorso musicale dalle radici antiche ma dal suono contemporaneo, con sonorità e melodie originali, ritmi africani e musica di cantautori tra i più noti del panorama internazionale.

Il quartetto, una formazione di artisti professionisti, sperimenta un lavoro di ricerca sul canto e sulla musica popolare e si contamina grazie all'uso di strumenti rock-pop. La manifestazione si svolge grazie al contributo di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e patrocinio del Comune di Porto Torres.

