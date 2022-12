La cinematografia sarda impone il suo marchio oggi nella 18esima edizione del festival del cortometraggio “Passaggi d’autore intrecci mediterranei”.

Nell'aula consiliare del Comune è il giorno di Intrinas, la sezione di Passaggi d'Autore che fa il punto sulla produzione di cortometraggi sardi. Sei i film selezionati: "Senza te" di Sergio Falchi, "Fradi miu" di Simone Contu, "Dalia" di Joe Juanne Piras, "Pensaci" di Peter Marcias, "Santamaria" di Andrea Deidda e "Mammarranca" di Francesco Piras, vincitore quest'anno della nona edizione del concorso Visioni Sarde.

Momento clou alle 21.30 è la partecipazione dei registi Sergio Falchi, Simone Contu, Andrea Deidda e Joe Juanne Piras. In parallelo alle proiezioni, prosegue il laboratorio di critica cinematografica curato dal regista, sceneggiatore e critico cinematografico Francesco Crispino: al lavoro un gruppo di studenti universitari, selezionati per seguire e recensire i cortometraggi del festival e per assegnare il Premio Giuria Giovani al miglior film della sezione Intrecci Mediterranei.

