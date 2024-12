Lula e Pattada ospiteranno il XV Festival Locos Ilos de Iverru, un ricco calendario di eventi teatrali che dal 14 e fino al 28 dicembre proporrà spettacoli in grado di soddisfare tutte le età e gusti.

Si parte domani alle 18.30 nella Biblioteca Comunale di Lula, dove Origamundi presenta "La Roba d'Altri", per la regia di Francesco Civile, in scena insieme a Filippo Salaris e Ivano Cugia. Uno spettacolo che tocca corde profonde, affrontando il tema delicato della delocalizzazione industriale e le sue conseguenze sociali.

Si prosegue lunedì a Pattada, sempre alle 18.30, nelle ex Scuole Medie con la compagnia Teatro Tragodia che ci trasporta in un mondo fantastico con "Baracca e Burattori con Alice". Testo e regia sono di Virginia Garau, che è anche in scena con Daniela Melis e Ulisse Sebis.

Il festival prosegue il 21 dicembre a Lula: S’Arza Teatro rivisita il classico "Il Magico mondo di Oz", un’avventura senza tempo per tutta la famiglia. Il 27 dicembre Ilos Teatro presenta in prima nazionale "Gelsomino, Mamma Natale e l’Elfo dispettoso", una commedia natalizia che farà sorridere grandi e piccini. Chiusura il 28 dicembre sempre la compagnia di casa Ilos, con "Il Cielo", una guida alla scoperta dei misteri dell’universo, in un connubio tra teatro e scienza.

L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera e consapevole.

