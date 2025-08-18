Cosa dicono le stelle per il 18 agostoLa giornata segno per segno
Ariete: Nel lavoro vi attendono risposte che tardano. Evitate ansie inutili: qualcosa si muove anche oggi.
Toro: Una breve gita potrebbe rigenerarvi. Non servono chilometri per staccare, basta un paesaggio diverso.
Gemelli: Un’amicizia recente si rafforza grazie a piccoli gesti. La sintonia cresce davvero giorno dopo giorno.
Cancro: Un momento di calma con la famiglia vi aiuta a ricaricarvi. Parole semplici possono accorciare le distanze.
Leone: Siete brillanti e pieni di idee: il rientro si avvicina, ma potete ancora godervi qualche giornata tutta per voi.
Vergine: In amore meglio evitare critiche troppo dirette. Un approccio più morbido vi sarà molto più utile.
Bilancia: Le vacanze vi hanno insegnato qualcosa di nuovo su voi stessi. Ora potete scegliere con più chiarezza.
Scorpione: Qualcuno vi cerca per un chiarimento. Non sottraetevi, anche se preferireste lasciar correre. Ne vale la pena.
Sagittario: Il bisogno di libertà si fa sentire. Trovate il vostro spazio, anche solo per un’ora, senza giustificazioni.
Capricorno: Con un po’ di pazienza, state costruendo qualcosa di solido. Anche i dettagli oggi fanno la differenza.
Acquario: L’atmosfera è leggera e invoglia a lasciarsi andare. Un invito potrebbe trasformarsi in un bel ricordo estivo.
Pesci: Un piccolo disguido in famiglia va risolto con dolcezza. Cedere su un punto non è segno di debolezza.