Ariete: Nel lavoro vi attendono risposte che tardano. Evitate ansie inutili: qualcosa si muove anche oggi.

Toro: Una breve gita potrebbe rigenerarvi. Non servono chilometri per staccare, basta un paesaggio diverso.

Gemelli: Un’amicizia recente si rafforza grazie a piccoli gesti. La sintonia cresce davvero giorno dopo giorno.

Cancro: Un momento di calma con la famiglia vi aiuta a ricaricarvi. Parole semplici possono accorciare le distanze.

Leone: Siete brillanti e pieni di idee: il rientro si avvicina, ma potete ancora godervi qualche giornata tutta per voi.

Vergine: In amore meglio evitare critiche troppo dirette. Un approccio più morbido vi sarà molto più utile.

Bilancia: Le vacanze vi hanno insegnato qualcosa di nuovo su voi stessi. Ora potete scegliere con più chiarezza.

Scorpione: Qualcuno vi cerca per un chiarimento. Non sottraetevi, anche se preferireste lasciar correre. Ne vale la pena.

Sagittario: Il bisogno di libertà si fa sentire. Trovate il vostro spazio, anche solo per un’ora, senza giustificazioni.

Capricorno: Con un po’ di pazienza, state costruendo qualcosa di solido. Anche i dettagli oggi fanno la differenza.

Acquario: L’atmosfera è leggera e invoglia a lasciarsi andare. Un invito potrebbe trasformarsi in un bel ricordo estivo.

Pesci: Un piccolo disguido in famiglia va risolto con dolcezza. Cedere su un punto non è segno di debolezza.

