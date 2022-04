Il ministero dell’Interno ha indetto un concorso, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

Requisiti

Per l’ammissione al concorso ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; qualità di condotta; non aver compiuto il 28° anno di età; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia. Come titolo di studio si richiede il diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale. I requisiti di partecipazione dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro giovedì 21 aprile, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. A questa il candidato potrà accedere attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) oppure col Sistema di identificazione digitale “Entra con Cie”, con l’impiego della carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza.

Selezione

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: prova preselettiva (qualora sia disposta); accertamenti dell'efficienza fisica, test psico-fisici e attitudinale; scritto; orale. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati, agli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali sia dopo lo scritto che l’orale. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute sia superiore a cinquemila unità sarà effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere allo scritto. La prova consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla sulle seguenti materie: diritto penale, processuale penale, costituzionale, amministrativo e civile. Il calendario dell’eventuale preselezione saranno pubblicati nel sito web www.poliziadistato.it martedì 31 maggio e nella Gazzetta ufficiale.

Bando e info

Il bando, con la dettagliata descrizione dei requisiti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 di martedì 22 marzo e nel sito internet istituzionale www.poliziadistato.it.

Giuseppe Deplano