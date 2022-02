Al via la seconda edizione Talent Up, il programma della Regione Sardegna curato dall'Aspal che permette a ragazzi di talento di formarsi e prepararsi per diventare imprenditori.

L’iniziativa offre ai partecipanti selezionati periodi di formazione in Sardegna e all’estero.

L'obiettivo principale è quello di contribuire a creare una nuova generazione di imprenditori e di aumentare, nel medio-lungo periodo, il livello di innovatività delle imprese dell’Isola, promuovendo lo sviluppo dell'economia regionale, facilitando l'arricchimento e l'ampliamento delle competenze tecniche e interculturali.

Talent Up è pensato per laureati e studenti sardi iscritti a percorsi di studio universitari (che abbiano sostenuto almeno i tre quarti degli esami previsti dal piano di studio), che abbiano una conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B1.

Per partecipare occorre avere un'idea imprenditoriale da sviluppare e considerare che dovranno essere investiti 4-6 mesi nel percorso formativo previsto dall'Avviso pubblico, parte del quale all'estero.

"Un progetto all'avanguardia che offre ai nostri giovani l'opportunità di studiare nelle migliori business school del mondo e di tornare in Sardegna ricchi di conoscenze e energie per realizzare le loro startup - ha dichiarato Maika Aversano, direttrice generale dell'Aspal -. I cambiamenti tecnologici sempre più veloci, le trasformazioni epocali che la pandemia ha prodotto in tutti i campi hanno cambiato e stanno cambiando il mercato del lavoro. Per questo siamo convinti che ora più che mai sia necessario sostenere i giovani talenti affinché possano portare in Sardegna i semi di una nuova e moderna cultura imprenditoriale".

Le domande per partecipare all'iniziativa dovranno essere inviate entro il 28 febbraio.

Per parlare dei dettagli del programma e far conoscere meglio l'iniziativa agli interessati sono previsti una serie di incontri pubblici. Il primo si terrà a Cagliari, il 9 febbraio poi si prosegue a Carbonia il 16 febbraio e a Nuoro il 23 febbraio. Saranno organizzati incontri anche a Olbia, Oristano, Sassari, e si terrà anche un evento finale online.

I dettagli nell’avviso pubblico pubblicato sul sito di Aspal.

