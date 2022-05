L’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha indetto un concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 32 posti di professionista per la consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione.

Per l’ammissione al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non essere stato destituito dai pubblici uffici; non avere procedimenti penali in corso o aver riportato condanne penali. Come titolo di studio si richiede il possesso della laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento in una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto in: biologia, fisica, ingegneria (civile, biomedica, elettrica, elettronica, dell’automazione, meccanica, dell’ambiente e del territorio), scienze chimiche, scienze e tecnologie geologiche, scienze zootecniche e tecnologie animali.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso entro le 17 di giovedì 26 maggio, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposita applicazione informatica presente nel sito istituzionale dell’Istituto www.inail.it, mediante l’utilizzo di Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cns (Carta nazionale dei servizi) oppure Cie (Carta d’identità elettronica).

La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi: valutazione dei titoli; prova scritta, che si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali; orale.

Il bando, con la dettagliata indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di svolgimento delle procedure selettive, è stato pubblicato nel sito istituzionale www.inail.it. L’avviso è nella Gazzetta ufficiale 33 di martedì 26 aprile.

