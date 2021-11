L’Area Marina Protetta del Sinis sta selezionando quattro stagisti per tirocini extracurriculari formativi e di orientamento da destinare all’Amp Academy, un progetto rivolto ai neolaureati che ha l’obiettivo principale di avvicinare i giovani alle tematiche della sostenibilità ambientale.

Tre gli ambiti di interesse: quello giuridico-amministrativo, che permetterà allo stagista di acquisire conoscenze relative alle dinamiche della gestione amministrativa e contabile dell’Area Marina Protetta; l’area della biologia marina e delle scienze naturali, che darà l’opportunità di partecipare alle attività di definizione dei piani di campionamento e monitoraggio e, tramite la Rete Regionale per la conservazione della fauna marina in difficoltà; l’ambito delle scienze della comunicazione e del marketing turistico, che vedrà l'operatore partecipare alle attività di definizione e implementazione di una strategia comunicativa per il miglioramento della percezione dell’Amp da parte del pubblico.

Per ciascun tirocinante, che dovrà essere laureato da meno di 12 mesi, è riconosciuta un’indennità mensile di 400 euro che non comporta la perdita di un eventuale stato di disoccupazione.

La durata minima del tirocinio è di sei mesi, eventualmente prorogabili fino a un anno.

Le attività si svolgeranno nelle sedi dell’Amp in Corso Italia e al Centro polivalente oppure al Centro Visite e al Centro di Recupero a San Giovanni di Sinis.

La domanda può essere inoltrata attraverso Posta Elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras.

La scadenza è il 22 novembre.

Dettagli nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Cabras.

