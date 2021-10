La Provincia di Nuoro ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la selezione di due funzionari tecnici (categoria economica D1, reddito lordo base pari a 22.135 euro), da assegnare al Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio.

I lavoratori verranno assunti a tempo pieno e indeterminato.

Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Ue, avere meno di 67 anni, godere dei diritti e politici, non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge gli escludano l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.

Tra i requisiti specifici, si richiede la laurea breve in Ingegneria, Architettura, Urbanistica o titolo di studio dichiarato per legge equipollente e, a seconda della laurea conseguita, l’abilitazione all’esercizio della professione, la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata all'Ufficio protocollo della Provincia di Nuoro oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.provincia.nuoro.it entro il 25 novembre.

Dettagli nel bando pubblicato sul sito della Provincia di Nuoro.

