Il ministero dell’Interno ha bandito un concorso, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, quadriennale o in rafferma annuale in servizio o in congedo.

Requisiti

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; età compresa tra 18 e 25 anni; qualità di condotta; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica. Come titolo di studio si richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Per i volontari delle Forze armate che risultavano in servizio o in congedo al 31 dicembre 2020 è indispensabile il diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente. Non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, oppure licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Sono esclusi anche coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali.

Domande

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e trasmessa entro lunedì 20 giugno, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. sarà possibile accedervi attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid) oppure tramite il sistema di identificazione digitale “Entra con Cie”, con l'impiego della Carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza.

Prove

Il concorso prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: scritto, prova di efficienza fisica, accertamenti dell'idoneità psico-fisica e dell’idoneità attitudinale, valutazione dei titoli. La prima prova d’esame, lo scritto, consiste in un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, che prevede anche l’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. In sede d’esame a ciascun candidato sarà consegnato un questionario, predisposto casualmente da un apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima della prova.

Info

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 40 di venerdì 20 maggio e nel sito istituzionale www.poliziadistato.it.

Giuseppe Deplano

***

Consulta tutte le offerte di lavoro

© Riproduzione riservata