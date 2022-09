Crollano le ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps.

Lo segnala l'osservatorio dell’istituto stesso sulla cassa integrazione: nei primi otto mesi del 2022 l'Istituto ha autorizzato alle imprese 427,52 milioni di ore di cassa integrazione con un calo dell'85% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per la cassa integrazione sono stati autorizzati 317,59 milioni di ore (-78,86% su anno) mentre per i Fondi di solidarietà, attivati per quei comparti che non rientrano nella disciplina della cig, sono stati autorizzati 109,92 milioni di ore con un calo dell'87,60%.

Guardando solo alla cassa integrazione sono stati autorizzati 151,84 milioni di ore di cassa ordinaria (-80,99%), 137,89 milioni di ore per la straordinaria (+29,16%) e 27,87 milioni per quella in deroga (-95,33%).

Le imprese nella prima metà dell’anno hanno utilizzato effettivamente poco più di un quarto delle ore richieste all'Inps: l'Istituto ha autorizzato tra gennaio e giugno 354,7 milioni di ore ma a fronte di richieste sostenute per gestire l'eventuale recrudescenza del virus e gli effetti della guerra in Ucraina ne sono state effettivamente utilizzate entro lo stesso periodo meno di 94,2 milioni (il 26,55%). Il dato è in forte calo rispetto ai due anni precedenti: nei primi sei mesi del 2020, il tiraggio era stato del 50,39% con 2 miliardi 228 milioni di ore chieste e 1 miliardo 122 milioni di ore utilizzate effettivamente. Nei primi sei mesi del 2021 su 1 miliardo 981 milioni di ore autorizzate ne erano state usate dalle aziende 791 milioni con un tiraggio del 39,92%.

Mentre diminuiscono le ore di cassa aumentano invece le domande di disoccupazione, in parte magari anche legate alla fine della durata degli ammortizzatori e alla chiusura di alcune aziende. L'Inps ha ricevuto a luglio 339.474 richieste di trattamenti di disoccupazione (Naspi e Discoll) con un aumento dell'8,2% rispetto allo stesso mese del 2021 mentre nei primi sette mesi dell'anno sono arrivate all'Istituto 1.174.675 richieste di disoccupazione con un aumento del 21,7% sullo stesso periodo del 2021.

