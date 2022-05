Interessanti opportunità occupazionali per neolaureati e altre professionalità nel mondo dei trasporti. Il Gruppo Ferrovie dello Stato assume personale per rafforzare le proprie strutture sul territorio nazionale. Attualmente sono circa 47 le posizioni aperte, in vari settori: trasporti e logistica, ingegneria/progettazione, ingegneria, pubblicità/grafica/marketing, informatica.

Queste alcune delle figure ricercate: neolaureati magistrali in ingegneria civile e meccanica per tutta Italia. Neolaureati magistrali in ingegneria gestionale con buona conoscenza della lingua inglese, per varie funzioni, tra cui: Data analysis, Afc, acquisti, project controlling e system engineering. Neolaureati in economia per varie funzioni: risorse umane, acquisti e immobiliare. Tra i requisiti si richiede una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. Il contratto sarà a tempo indeterminato.

Tra le altre professionalità richieste: specialisti gestione contratti in Italferr spa, con laurea in area ingegneria industriale, civile e ambientale, e iscrizione al relativo Ordine professionale; senior buyer acquisti Trenitalia con laurea magistrale o triennale in ingegneria o economia ed esperienza; assistente lavori – realizzazione opere civili per varie sedi nazionali con laurea in ingegneria civile o ambientale o dei trasporti; internal auditor con laurea magistrale giuridica o economica; sistemisti ferroviari con laurea in ingegneria (meccanica, elettrica, civile o dei trasporti) e conoscenza del campo tecnico ferroviario.

Le candidature per i neolaureati scadono venerdì 6 maggio, le altre variano da giovedì 5 a domenica 8 maggio. Consultare il sito aziendale https://fscareers.gruppofs.it.

(g. dep.)

***

Consulta tutte le offerte di lavoro

© Riproduzione riservata