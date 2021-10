Dopo 18 anni la Regione torna ad assumere nuovi agenti forestali. Risale al 2003, infatti, l'ultimo concorso pubblico.

Ora, in attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, verranno indette alcune alcune selezioni che porteranno nella macchina regionale numerosi dipendenti con diverse figure professionali.

Il primo riguarda 78 agenti del Cfva, riservato a candidati di età compresa tra 18 e 30 anni.

“Nuove forze in campo, in un settore particolarmente delicato, che saranno impiegate nella difesa dei cittadini e del nostro immenso patrimonio ambientale”, ha dichiarato il governatore Christian Solinas.

“Nei decenni intercorsi dalla sua istituzione, avvenuta con la Legge regionale n. 26 del 5 novembre del 1985, il Corpo forestale”, ha aggiunto, “ha ampliato notevolmente le proprie competenze, inizialmente indirizzate alla vigilanza su caccia, pesca, pascolo. Oggi, abbraccia tutti i problemi ambientali, l'urbanistica, il paesaggio, i beni demaniali e quelli della salute pubblica, investendo, dunque, le competenze di vari assessorati. È una struttura diffusa su tutto il territorio regionale, che opera attraverso 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali, 10 basi navali. Recentemente, il Cfva è passato alle dirette dipendenze della Presidenza”.

Il concorso si articolerà in una prova scritta, una prova orale-pratica e, per i candidati risultati idonei, in un corso di formazione presso la Scuola Forestale regionale o in un altro istituto pubblico.

Per l'acquisizione delle domande di partecipazione, considerato l'elevato numero previsto, la Regione si è dotata di una piattaforma informatica, sardegna.concorsismart.it.

Le domande potranno essere inoltrate da oggi fino al 22 novembre 2021.

I dettagli nel pagina dedicata al concorso, da cui è possibile scaricare il bando.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata