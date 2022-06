Il ministero della Difesa ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.275 volontari in ferma prefissata quadriennale Vfp 4 nell’Esercito, Marina militare (compreso il Corpo delle Capitanerie di porto) e nell’Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, per l’anno 2022.

I posti disponibili

I posti a concorso sono così suddivisi: per l’Esercito sono disponibili 1.205 posti di cui 1.172 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata; 5 per elettricisti infrastrutturali; 5 idraulici infrastrutturali; 2 meccanici di mezzi e piattaforme; 3 fabbri; 5 muratori; 5 falegnami; 1 operatore equestre (maniscalco); 4 operatori informatici (operatori addetto alla sicurezza informatica); 3 esploratori blindo presso lo squadrone a cavallo Reggimento “Lancieri di Montebello (8°)”. Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con incorporazione prevista, presumibilmente, da marzo 2023.

Per la Marina militare sono stati banditi 584 posti, di cui 390 per il Corpo equipaggi militari marittimi (Cemm) e 194 per il Corpo delle capitanerie di porto (Cp). Il reclutamento si svolgerà in un unica immissione, con incorporazione prevista, presumibilmente, da gennaio 2023. Infine, per l’Aeronautica militare sono previsti 486 posti in in un’unica immissione, prevista presumibilmente da gennaio 2023.

Requisiti

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30°; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Come titolo di studio si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Domande

La richiesta di ammissione dovrà essere presentata entro giovedì 16 giugno, esclusivamente tramite il portale dei concorsi online del Ministero della difesa: https://concorsi.difesa.it.

Esami

Il concorso prevede una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e infine la valutazione dei titoli.

Bando e info

Il bando, con la descrizione dei requisiti e delle procedure selettive, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 39 di martedì 17 maggio e nei siti www.difesa.it e https://concorsi.difesa.it.

Giuseppe Deplano

***

Consulta tutte le offerte di lavoro

© Riproduzione riservata