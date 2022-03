Aperta la procedura per la fornitura annuale di vaccini antinfluenzali - campagna 2022/2023 - destinati al fabbisogno delle aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

Il bando, suddiviso in sei lotti e del valore di oltre 4 milioni 800mila euro, riguarda il vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (qive) da tre anni in su; il vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (qive) dai 6 mesi ai 3 anni; il vaccino antinfluenzale quadrivalente immunodepressi su cellule diploidi (qivc); il vaccino antinfluenzale quadrivalente antigene di superficie inattivo adiuvato - sospensione/soluzione iniettabile per soggetti di età pari o superiore ai 75 anni; il vaccino antinfluenzale quadrivalente split ad alto contenuto di anitigene -60 microgrammi- da utilizzare preferenzialmente per la popolazione ultraottantenne e il vaccino antinfluenzale quadrivalente vivo e attenuato per somministrazione per via mucosale (spray nasale).

Il bando è rivolto alle imprese iscritte nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 21 aprile alle ore 12.

Tutti i dettagli del bando sul sito della Regione Sardegna.

(Unioneonline/D)

