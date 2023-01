Aperte le iscrizioni per la partecipazione a “Promemoria Auschwitz 2023, il viaggio della memoria”. Il progetto finanziato dal Comune d’Iglesias, gestito da Arci Sardegna in collaborazione con l’associazione Deina, consentirà a 10 giovani di visitare i campi di sterminio di Auschwitz - Birkenau.

Al progetto potranno partecipare esclusivamente i giovani residenti nel Comune d’Iglesias di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che s’impegnino a partecipare a tutte le fasi e gli incontri di formazione.

Occorrerà contribuire con una quota di 100 euro da versare all’atto di accettazione della selezione per la partecipazione. La domanda da inoltrare on line, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di mercoledì 25 gennaio, allegando il proprio documento di riconoscimento.

L’avviso con il link per la partecipazione è disponibile nel sito internet del Comune d’Iglesias e nella pagina Facebook istituzionale.

