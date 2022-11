Trecentomila euro per il cosiddetto "Sostegno alimentare bis".

I nuovi contributi saranno assegnati ai nuclei familiari del Comune di Sinnai che non avevano fatto domanda la scorsa primavera. I soldi oltre che per l'alimentare potranno essere utilizzati anche per l'acquisto di abbigliamento e per il pagamento delle utenze domestiche (acqua e corrente elettrica). Il bando è già pronto: le domande potranno essere presentate da lunedì prossimo.

Per l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Sinnai, Massimo Leoni, “si tratta di un aiuto davvero concreto, opportuno in questo periodo di gravissima crisi che colpisce ovviamente soprattutto le famiglie a basso reddito: il nostro obiettivo è quello di fare in fretta perché il bisogno è tanto. Conosco i problemi di tantissime famiglie: questo nuovo bando arriva davvero al momento opportuno”.

Nel 2021, il Comune di Sinnai ha ottenuto dalla Regione un contributo di un milione e 550mila euro proprio per il sostegno alle famiglie bisognose: “Questa somma - dice l'assessore Leoni – era stata così divisa: 500mila euro per i buoni alimentari, 550mila euro per l'acquisto di abbigliamento, 450 euro a nucleo familiare per le iscrizioni dei bambini alle palestre e alle associazioni sportive di Sinnai. Abbiamo voluto diversificare offrendo anche la possibilità alle famiglie di assicurare l'attività sportiva ai propri figli, assicurando loro i necessari momenti anche di socializzazione con la pandemia che imponeva ancora grosse restrizioni”.

In più, sono stati individuati altri 72mila ero per il pagamento delle utenze domestiche (Tari, Imu, corrente e acqua).

"Ne hanno beneficiato un centinaio di famiglie - ricorda Leoni – . Abbiamo stanziato anche 192mila euro per il sostegno alle famiglie in case in affitto: ne hanno goduto 79 nuclei familiari: ci sono rimasti altri 300mila euro, aprendo, come detto, il bando per il sostegno alimentare bis: un piano di intervento che ha aiutato e continua ad aiutare le famiglie, dando un concreto aiuto anche ai centri commerciali di Sinnai, dall'abbigliamento, all'alimentare che hanno aderito alla piattaforma di sostegno”.

