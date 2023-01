Nuovo bando per l’affidamento del servizio pubblico di collegamento tra Porto Torres e l’isola dell’Asinara.

L'Avviso pubblico di carattere esclusivamente esplorativo è finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura, quindi non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale.

Dopo due gare andate deserte l’assessorato regionale ai Trasporti ha approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, al fine di poter garantire il collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci sulla "linea Porto Torres - Cala Reale” per il periodo di 72 mesi (6 anni), per un importo complessivo rialzato di 12.262.500 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 del 20 gennaio prossimo, tramite richiesta di offerta sulla piattaforma telematica del mercato elettronico. Nel mese di marzo 2022, dopo una prima occasione (2020), anche la seconda edizione della gara si era conclusa con un nulla di fatto. Nel frattempo il servizio era stato affidato in emergenza alla Delcomar, la compagnia che da diversi anni garantisce il servizio attraverso il traghetto “Sara D”.

