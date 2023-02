Il Comune di Abbasanta ha aderito a un progetto di ricerca-azione diretto a comprendere l'esperienza dei giovani preadolescenti e adolescenti residenti nel territorio.

L’Amministrazione quindi si rivolge alle famiglie dei ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni in modo che possano dare, come già accaduto nelle scorse settimane, il proprio contributo alla ricerca. Ora, dal 15 al 27 febbraio, sarà possibile presentare l'adesione al progetto “Giovani idee per la nostra comunità: salute e benessere".

«La partecipazione dei ragazzi e delle ragazze a questo progetto è importante per conoscere meglio il mondo dei giovani di oggi e, nello specifico, cercare di comprendere quali sono i loro bisogni e le loro esigenze, capire i loro interessi e i loro hobby, ma soprattutto per ricevere idee e suggerimenti utili per migliorare la nostra comunità. Due ricercatori sottoporranno i ragazzi interessati a un'intervista che potrà essere svolta individualmente o con un gruppo di amici», spiegano dal Comune.

I giovani che aderiranno all'iniziativa dovranno presentarsi il 28 febbraio alle 16 nella sede del museo Meta. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio dei servizi sociali.

© Riproduzione riservata