Laboratori musicali aperti alla collettività.

È questa l’ultima idea lanciata dall’amministrazione comunale di Curcuris che si pone l’obiettivo di mettere a disposizione della collettività la possibilità di partecipare all’iniziativa ricorrendo anche ad eventuali convenzioni con enti già esistenti, come, per esempio, scuole civiche di musica già presenti e operanti sul territorio. L’eventuale servizio sarebbe destinato a tutte le fasce d’età.

Per poter valutare la possibilità concreta di avere il laboratorio, è necessario acquisire tempestivamente le manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte dei cittadini interessati all’iniziativa. In questo modo si possono definire anche aspetti organizzativi, tipologia di insegnamenti e qualsiasi altra cosa.

Nel momento in cui il riscontro dovesse essere positivo si potrà approfondire la possibilità di poter portare avanti l’iniziativa. Chi è interessato potrà compilare la modulistica presente sul sito istituzionale dell’ente e presentarla entro il 20 febbraio prossimo. I moduli possono essere presentati via mail a servizisociali@comune.curcuris.or.it, via pec all’indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it, o direttamente a mano all’ufficio protocollo.

