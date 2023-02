Il Comune di Santa Teresa Gallura aderisce, in qualità di partner affiliato, al progetto “Al centro della lettura”, con il quale la Cooltour Gallura, Cooperativa Sociale di Servizi, con sede a Santa Teresa, intende partecipare al bando “Ad alta voce” 2022, pubblicato dal Centro per il libro e la lettura.

La richiesta di adesione era giunta, da parte della Cooltour, lo scorso 9 febbraio, con una nota con la quale veniva richiesta formale manifestazione di intenti per la collaborazione, attraverso il servizio della Biblioteca, alla realizzazione del progetto “Al centro della lettura” appunto, da candidare al bando “Ad alta voce” 2022, pubblicato dal Centro per il libro e la lettura, rivolto alle fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro, per finanziare progetti di promozione alla lettura ad alta voce.

Il progetto della Cooltour prevede la condivisione del valore della lettura, e in particolare quella ad alta voce, nel contesto locale, con una serie di micro iniziative da realizzarsi in diverse location, tra cui le sedi della biblioteca comunale “Grazia Deledda” a Santa Teresa Gallura e “Ferruccio Mannoni” a San Pasquale.

Il servizio di pubblica lettura comunale andrebbe ad operare in stretta collaborazione con la Cooltour Gallura, nella realizzazione di diverse attività previste nell'ambito dell’iniziativa, che potranno essere vissute dai piccoli lettori e dalle loro famiglie in un contesto più ampio, completo e di comunità.

